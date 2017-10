Quand Gérard Collomb convoque Stéphane Bern à cause d'un tweet sur Laurent Wauquiez

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un second juge américain bloque le dernier décret migratoire de Trump

Bruxelles : le sommet de l'UE change de lieu à cause de fumées toxiques

Intelligence artificielle. Nouveau succès au jeu de go

Cependant, le journaliste a semble-t-il irrité l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. D'après Salade Lyonnaise, qui cite un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur, le proche d'Emmanuel Macron a convoqué l'animateur pour lui montrer "le dossier porté par la Ville et la Métropole pour sauver le musée", il lui a également "dit qu'il s'était fait avoir par Wauquiez et la Région".

En effet, avec plus de 2,5 millions de textiles, le mussé qui couvre 4 000 ans d'histoire entre Orient et Occident, était menacé de fermeture.

Selon le site Salade Lyonnaise, Gérard Collomb aurait convoqué Stéphane Bern au ministère de l'Intérieur à cause d'un de ses tweets. Le 9 octobre, celui qui s'est vu confié une mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril par l'Élysée avait écrit sur sa page Twitter : "Le Musée des Tissus de Lyon sauvé du démantèlement par l’aide d'Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez".

