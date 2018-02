Quand le Falcon d'Emmanuel Macron percute l'Airbus du président du Sénégal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Lille et Bielsa: la décision de la LFP "mise en délibéré" (avocat à l'AFP)

Six nations: Beauxis, l'oeil du tigre

En Corse, Macron exclut toute amnistie et rencontre les nationalistes

Le président Macky Sall a donc dû transporter son homologue à Dakar, à bord de son jet privé. De là, le chef de l'Etat est monté dans l’Airbus qui l'a ramené à l’aéroport de Villacoublay le soir même. Quant au reste de sa délégation, elle a fait appel aux services de la nouvelle compagnie Air Sénégal. "On ne peut rêver d’une plus belle opération de promotion !", écrit Paris Match.

Si l'avion de ce dernier est sorti indemne de cette collision, celui d'Emmanuel Macron a eu un longeron cassé. Il a donc été obligé de rester immobilisé. Le directeur des aéroports du Sénégal, ne s'est d'ailleurs pas gêné pour annoncer au micro de la RFM, que l’erreur venait bien du pilote et non du personnel au sol, ajoute encore Paris Match.

Tandis qu'Emmanuel Macron était reçu par son homologue sénégalais Macky Sall, samedi 3 février dernier, en coulisse, c'était la panique générale sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Louis du Sénégal, affirme Paris Match. En cause, le pilote du Falcon 7X du chef de l'Etat qui a éraflé l’aile droite de l’Airbus A319 du président sénégalais.

