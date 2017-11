Quand Emmanuel Macron recadre sèchement ses ministres

C’est ce qu’on appelle sportivement et politiquement "une charge". D’après des informations du Figaro, le conseil des ministres de ce mardi s’est achevé dans une ambiance glaciale. Et ce n’était pas que la température frisquette de la capitale… Emmanuel Macron n’aurait que très modérément apprécié de lire l'article du Parisien, publié lundi, intitulé "Rumeurs et châtiments", composé de propos tenus en off sur les rumeurs d’un prochain remaniement lié à l’élection future de Christophe Castaner à la tête de La République en Marche. Le papier était en outre agrémenté de propos (tenus par des proches de Macron) assez critiques sur différents ministres comme Gérard Collomb ou encore Bruno Le Maire.

"Je ne cautionne en rien ces propos" aurait fustigé le chef de l’Etat, lors "d’un recadrage ferme et vigoureux" précise Le Figaro. Le locataire de l’Elysée ne voudrait pas d’une présidence "bavarde" à la François Hollande et aurait évoqué les "travers" des quinquennats précédents. Soulignant qu'une "cohésion de groupe" s'était formée au sein du gouvernement, il souhaite que cet épisode ne se reproduise plus