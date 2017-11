Quand Emmanuel Macron prend conseil auprès de Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy est-il le sage qui souffle à l'oreille d'Emmanuel Macron ? En tout cas, l'ancien président de la République et l'actuel chef d'Etat semblent liés, à en croire Carla Bruni. "Le nouveau gouvernement et le nouveau président sont proches de mon mari, ils lui demandent des conseils comme on le fait à des parrains" souligne-t-elle au journal italien, le Corriere della Sera.

Fin octobre, le Parisien mettait déjà en lumières les très bonnes relations entre les deux hommes. "Selon des sources concordantes, l'actuel président continue à échanger régulièrement avec son prédécesseur de droite" écrivait alors le journal.

Sarkozy apprécie la "politesse" de Macron mais aussi son énergie. Et le chef d'Etat sait prendre de son prédécesseur, qui reste une voix très écoutée à droite.