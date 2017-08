Quand Emmanuel Macron épingle Le Figaro... et François Hollande

20 pages pour décliner sa vision politique jupitérienne, ses ambitions…et distribuer quelques coups de poings. Dans l'entretien-fleuve qu'Emmanuel Macron a accordé au Point, il a épinglé – sans le nommer directement – le journal Le Figaro. Le chef de l'Etat s'exprimait sur une des grosses polémiques de l'été : le budget de la défense et le départ du général de Villiers. Selon le président de la République, "aucune opération n'a été bloquée", "aucun de nos soldats n'a eu à pâtir" des coupes décidées.

"On a simplement reporté des commandes de matériel. C'était une nécessité pour tenir nos engagements et cela n'a en aucune manière entravé notre capacité opérationnelle. Au bout du compte, pour nos armées, le budget exécuté correspondra au budget voté" a-t-il affirmé... avant de lâcher : "J'ai été surpris, à cette occasion, que personne ne relève que des journaux financés par les contrats de défense ont mené une campagne de plusieurs semaines pour protéger ces derniers. La consanguinité entre une partie des industriels du secteur et la presse pose question."

Autre cible qui en prend pour son grade : François Hollande. Ce dernier est récemment sorti de son silence, évoquant la politique et se permettant donner quelques conseils à son successeur….qui n'a pas trop apprécié. "J'ai du respect pour François Hollande", déclare-t-il au Point. "Je pense qu'il y a eu de bonnes mesures économiques et sociales lors du précédent quinquennat, et j'espère y avoir contribué. Mais il serait étrange que l'impossibilité qui a été la sienne de défendre son bilan devant les Français puisse motiver une tentation, durant les années qui viennent, de le justifier devant les journalistes".