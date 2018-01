Quand Brigitte Macron est accusée de se comporter comme "la reine de France"

Selon des indiscrets dévoilées mardi par RTL, Brigitte Macron aurait confié avoir de nombreux projets pour cette année 2018, sur des sujets qui lui tiennent à coeur. Qui plus est, la première dame a fait part de son envie de liberté et ne souhaiterait plus être placée derrière son époux durant les cérémonies officielles, ne voulant pas rester dans l'ombre d'Emmanuel Macron. "Une femme aujourd'hui n'a pas à être derrière", a-t-elle confié à ses proches.

Mais cette volonté d'émancipation n'a été pas été forcement bien accueillie sur les réseaux sociaux comme le souligne le Times.

Certains rappellent à l'épouse du chef de l'Etat qu'elle n'a pas été élue et lui reprochent de se comporter comme "la reine de France". D'autres ont moqué ses paroles, osant quelques références à la femme de Louis XVI, Marie Antoinette.

Des critiques qui ne devraient pas perturber la femme du président. La conception que se fait l'épouse du chef de l'Etat de son rôle se base sur "une union moderne, dans laquelle la femme est placée au même niveau que l'homme", a indiqué Tristan Bromet -qui travaille pour Brigitte Macron - au Times.