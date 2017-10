Quand Bercy tente de piéger ses propres agents

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bercy ne sait plus quoi inventer pour sensibiliser ses agents au "phishing", technique informatique pour piéger les utilisateurs par email. En l'occurrence, les 145 000 agents de Bercy ont reçu des messages pour leur faire gagner des place de cinéma. Il suffisait ainsi de cliquer sur le lien présenté. Heureusement pour ceux qui ont eu le malheur de succomber, le mail était envoyé par les services de sécurité des systèmes informatiques du ministère des Finances. "Les agents ainsi piégés ont tout simplement vu s'afficher une page Web comprenant les recommandations d'usage sur les e-mails et les précautions à prendre (ne pas ouvrir n'importe quel lien, par exemple)" explique Le Figaro.

