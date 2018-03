Quand Arnaud Beltrame sauvait une Française en Irak

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Arnaud Beltrame et ses hommes avaient donc pour mission de la ramener vers l'aéroport saine et sauve. Si aucun élément sur cette mission n'a été dévoilé jusqu'ici, le week-end dernier à l'occasion des hommages à Arnaud Beltrame, la Direction générale de la Gendarmerie nationale est revenue en partie sur cet épisode. "Dans des conditions particulièrement dégradées en termes de sécurité, il [Arnaud Beltrame, NDLR] avait conduit, au péril de sa vie, une mission complexe de récupération d'un ressortissant français menacé par un groupe terroriste, qui lui vaut d’être décoré de la croix de la valeur militaire avec citation à l’ordre de la brigade", a-t-elle indiqué.

Le 7 septembre, une "alerte est donnée au sujet d'une Française installée en Irak depuis plusieurs mois", précise l'hebdomadaire. Et d'ajouter : "Venue deux ans auparavant avec d'autres militants pacifistes, elle voulait, avant la chute de Saddam Hussein, jouer le rôle de bouclier humain sur des sites stratégiques bagdadi pour tenter de dissuader les Américains de viser la ville avec leurs missiles Tomahawk. Las, la guerre a éclaté entre-temps, la laissant esseulée à l'hôtel Palestine, en plein centre, menacée par les bombardements. Et visée par les groupes terroristes pour qui cette humanitaire française serait une otage idéale". Son enlèvement était imminent.

Vendredi 23 mars, Arnaud Beltrame a sacrifié sa vie pour sauver une otage à Trèbes. Pourtant, personne ne sait que ce héros avait agi presque de la même manière lors d'une opération antiterroriste en 2005 en Irak, rapporte L'Obs. À l'époque, il venait d'être admis à l'Escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN). Les faits se sont déroulés à Bagdad. Arnaud Beltrame avait alors pour mission de "protéger l'ambassade située dans la zone rouge de Bagdad, participer à la protection rapprochée des diplomates et sécuriser les convois entre la ville et l'aéroport", explique l'Obs, ajoutant qu'à ce moment "tous les ressortissants occidentaux sont susceptibles d'être enlevés".

