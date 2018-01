Quand Anne Hidalgo dépense 224.580 euros pour un rapport de 14 pages sur la propreté à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Exploitation minière : RandGold confirme des réserves d’or de plus d’une dizaine de tonne

Au quartier musulman de Bangui, on ne veut plus de groupe armé

France. Les prix à la consommation augmentent de 1,4% en janvier sur un an

Thomas Thévenoud condamné en appel à un an de prison avec sursis pour fraude fiscale

Le Figaro calcule que pour 14 pages de rapport, on arrive tout de même à la bagatelle de 16000 euros la page.

Il y a évidemment pire sur la planète, mais il est certain que la propreté des rues de Paris laisse largement à désirer. Pour tenter de trouver solutions, Anne Hidalgo a souhaité faire participer davantage les citoyens. Afin de les faire réfléchir sur l'état de la ville et de leur faire coucher par écrit leurs réflexions, sept commissions citoyennes de 15 Parisiens chacune, soit 105 personnes, ont été organisées.

