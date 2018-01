Quand Alain Juppé encense Emmanuel Macron

Dans un entretien accordé à la télévision suisse, diffusée ce mercredi 31 janvier, Alain Juppé a fait l'éloge d'Emmanuel Macron. "C'est un homme intelligent et il a une vision des choses que je partage en grande partie et je souhaite qu'il réussisse. (...) Il a un charme évident", a déclaré le maire de Bordeaux. Toutefois, cela ne veut pas dire que celui qui a pris ses distances avec Les Républicains a décidé de faire une alliance avec le président de la République et son mouvement En Marche ! dans la perspective des élections européennes de 2019.

"On verra en fonction des programmes, des configurations politiques, de l'attitude que prendront les différents partis", a-t-il déclaré à la RTS. Et de préciser : "On a quelques mois devant nous pour voir comment les choses vont se décanter".