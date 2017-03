Le Quai d'Orsay confirme l'enlèvement d'un Français en RDC

Le ministères des Affaires étrangères a confirmé jeudi 2 mars l'enlèvement d'un Français en République démocratique du Congo, au sein d'un groupe de cinq personnes.

Ce ressortissant Français a été kidnappé mercredi 1er mars dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué le Quai d'Orsay : "Nous confirmons la présence d'un ressortissant français parmi les personnes enlevées le 1er mars dans l'est de la RDC", a fait savoir un porte-parole du ministère français des affaires étrangères.

"Nous n'avons à ce stade aucune information concernant les auteurs de l'enlèvement", ajoute le Quai d'Orsay.

Plusieurs individus armés ont fait irruption dans la nuit de mardi à mercredi dans un site minier de l'est de la RDC et ont enlevés cinq salariés, dont un Français, a quant à lui déclaré le groupe canadien Banro. D'après Banro, une société cotée à la Bourse de Toronto, trois Congolais et un Tanzanien se trouvent également parmi les personnes enlevées.

