Ce qu'il faut retenir du Rapport Villani sur l'intelligence artificielle

"Donner un sens à l'intelligence artificielle" : voilà le programme du rapport très attendu de Cédric Villani. Long de plus de 240 pages, il propose une stratégie politique et économique pour intégrer ce nouvel outil de façon le plus harmonieuse possible à notre économie. Elle suit six axes principaux.

Mettre sur place une véritable politique économique de la data

Villani propose de mettre en commun la data au niveau européen, par la création de "communs de la donnée", la révision du droit d'auteur et une meilleure protection des données européennes.

Pour cela, il faudrait renforcer la visibilité des acteurs de l'IA (intelligence artificielle), par exemple par la création de labels ou d'un "guichet unique d'information" à destination des acheteurs d'IA pour valoriser nos créations.

Cette stratégie s'appuie aussi sur le choix de quatre secteurs prioritaires : la santé, l'environnement, les transports et la sécurité.

Il s'agirait aussi de faire rentrer l'IA dans les prochaines réformes de modernisation de l'État, notamment en augmentant les commandes publiques orientée vers l'innovation.

Réformer la recherche

Les propositions de Villani sont nombreuses : création d'Instituts interdisciplinaires d'IA (nommés "3IA"). La création d'instruments de calculs français et européen pour lutter contre les GAFA. Mais il demande aussi de doubler les salaires dans la recherche en début de carrière pour rendre les offres d'emploi plus attractives.

Anticiper

Préparer des missions mesurant l'impact de l'IA sur le travail, en préparant dès aujourd'hui le dialogue social et en encourageant une adaptation de la formation, initiale et continue. Le but est de multiplier par 3 le nombre de personnes formées à l'IA en 3 ans.

Axer sur l'écologie

Il faut anticiper la crise du stockage que Villani voit advenir en 2040 avec une pénurie de silicium. Le but est de trouver des composants et techniques de substitution. Cette logique s'appuie sur une transparence totale des données météorologiques, de transport, de biodiversité, de climat, de déchets etc. Mais aussi certaines données privées…

Poser des limites éthiques

Faire en sorte que l'IA reste "explicable", par exemple pour éclairer un accident d'une voiture conduite par une IA. Cette dimension éthique doit être enseignée en même temps que la pratique (elle est aujourd'hui absente). Il faut aussi prévoir les potentielles discriminations et mettre en place un Comité d'éthique des technologies numériques.

Promouvoir inclusivité et diversité dans l'IA

Il s'agit de féminiser le secteur (40% visé), encourager la diversité (financièrement) ou l'utiliser pour chasser les inégalités.