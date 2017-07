"Qu'il s'excuse, vraiment" : Philippot demande des explications à Macron après sa phrase sur "les gens qui ne sont rien"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Chine : 16 morts et 10 disparus suite aux inondations dans le sud

Wimbledon : Herbert et Tsonga vite qualifiés

Procès d'un homme accusé d'avoir tué sa femme et égorgé ses enfants

En savoir plus

Et de poursuivre : "Qu'il s'excuse, vraiment. Qu'il s'excuse. Qu'il s'explique et qu'il s'excuse parce que c'est absolument terrifiant d'imaginer qu'on a ce genre de personnage à la tête de l'État".

"Elle est révélatrice d'une pensée très dure" a estimé le vice-président du Front national, invité de Public Senat et Sud Radio. "Elle est indigne. Personne n'est rien. Ça n'existe pas. Des gens qui ne sont rien ? Quoi ? Parce qu'ils n'ont rien ? Parce qu'ils ne produisent, à un instant donné, rien ? J'ai réécouté la séquence elle est ultra-violente. C'est vraiment le banquier d'affaires qu'il n'a jamais cessé d'être qui reparle, où chaque homme et femme n'est qu'une valeur marchande, n'est qu'une marchandise.

Une phrase "indigne". Jeudi 29 juin, lors de l'inauguration de la Station F, incubateur géant de start-up dans Paris, le chef de l'État a évoqué deux catégories de gens, ceux "qui ont réussi" et "les gens qui ne sont rien". Une tirade polémique, dénoncée par beaucoup, et condamnée ce lundi matin par Florian Philippot.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres