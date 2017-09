Pyongyang menace d'abattre les bombardiers américains

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

UE: Macron va annoncer des projets-clés et une méthode de réforme

Le gendre de Trump a utilisé son courriel personnel non sécurisé

En savoir plus

"Puisque les États-Unis ont déclaré la guerre à notre pays, nous avons le droit de prendre des mesures de riposte, y compris le droit d'abattre les bombardiers stratégiques américains même s'ils ne sont pas dans l'espace aérien de notre pays", a affirmé le chef de la diplomatie nord-coréenne à des journalistes à New York, où il participe à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

Selon le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong Ho, "le monde entier devra se souvenir clairement que ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à déclarer la guerre à notre pays". En effet, lors de son discours à l'ONU, le président américain Donald Trump avait promis de "détruire totalement" la Corée du Nord si cette dernière attaquait les Etats-Unis ou leurs alliés. Après une joute verbale entre Donald Trump et Kim Jung Un, ce lundi 25 septembre, la Corée du Nord a menacé d'abattre les bombardiers américains.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres