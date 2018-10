Purges en Turquie : Amnesty dénonce le manque de recours des personnes limogées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Le renvoi arbitraire de ces employés du service public et l'absence de processus d'appel efficace est l'une des pires violations des droits de l'homme de la période de l'état d'urgence"b explique le rapport.

En janvier 2017, les autorités avaient créé une commission de recours qui permettait aux personnes ayant été limogées de plaider leur cause en faisant appel. Mais selon Amnesty International, cette dernière est "inadaptée aux besoins", notamment à cause de son "manque d'indépendance". L'ONG affirme qu'elle sert surtout à "entériner" les décisions du gouvernement.

Ankara avait imputé la responsabilité de la tentative de coup d'Etat au prédicateur Fethullah Gülen, en exil aux Etats-Unis qui continue de nier toute implication. Et au-delà des partisans de ce dernier, les purges ont aussi bien visé les milieux pro-kurdes ou encore les médias du pays.

Et, parmi elles, seulement 6000 auraient été réintégrées. Les autorités turques affirment que ces purges étaient nécessaires pour "nettoyer" les institutions afin d'écarter tout risque de sédition mais l'opposition dénonce surtout des manœuvres destinées à la faire taire.

