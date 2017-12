PSA veut utiliser la rupture conventionnelle collective dès 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Ce soir-là" : la pétition contre le téléfilm de France 2 sur les attentats du 13 novembre recueille plus de 30 000 sign...

Jusqu’à -50° C en Amérique du nord !

La RAM commande quatre Dreamliners évalués à plus d’un milliard de dollars

"Ce soir-là" : la pétition contre le téléfilm de France 2 sur les attentats du 13 novembre recueille plus de 30 000 signatures

Côte d'Ivoire: Kalou mouille le maillot pour les orphelines et l'insuffisance rénale

En savoir plus

Le PDV empêchait notamment l'entreprise d'embaucher pendant un an pour assurer que le plan avait un motif économique. Avec la RCC, ce n'est désormais plus le cas.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres