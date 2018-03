PS : Olivier Faure devrait être désigné premier secrétaire du parti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, Olivier Faure devrait donc être désigné premier secrétaire du parti lors du congrès qui se tiendra les 7 et 8 avril à Aubervilliers.

Jeudi 15 mars, lors du premier tour du scrutin, Olivier Faure (49,7% des voix) et Stéphane Le Foll (25,9% des voix) sont arrivés en tête des suffrages des militants socialistes. Dans la matinée, l'ancien porte-parole du gouvernement a préféré de se retirer de la course, jugeant l’écart irrémédiable.

