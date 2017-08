PS, FN... Plusieurs partis renoncent aux universités d'été, faute d'argent

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un autre parti poursuit cependant la tradition des universités d'été, malgré des finances difficiles. Europe Écologie–Les Verts rassemblera en effet ses dirigeants et ses militants fin août à Dunkerque Et les Verts ne seront pas seuls, car un petit nouveau s'invite à la fête : les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon organiseront en effet du 24 au 27 août, à Marseille, sa toute première université d'été. Quelque 2 000 personnes sont attendues.

Une situation difficile que partage également le Front national. Le parti n'organisera pas de rassemblement en août "en raison du coût mais aussi par «manque de temps", affirme Walleyrand de Saint-Just, le trésorier. Le problème est légèrement différent pour Les Républicains, le parti devant surtout faire face à ses divisions internes. Conséquences : "les sarkozystes seront au Touquet les 26 et 27 août, les juppéistes à Bordeaux du 25 au 27 août, comme les fillonistes à La Baule et les fidèles de Laurent Wauquiez à Lyon" note Le Figaro.

En pleine cure d'austérité, suite aux déroutes présidentielles set législatives, et donc de la baisse des dotations d'Etat, les socialistes n'organiseront pas d'université d'été cette année. A la place, un simple séminaire de rentré doit réunir la direction du 23 au 26 août. L'an dernier, 800.000 euros avaient ainsi été budgétés pour le rassemblement à la Rochelle.

