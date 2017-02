Provocation à la haine : Jean-Marie Le Pen condamné en appel pour ses propos sur les roms

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce lundi la condamnation de Jean-Marie Le Pen à 5 000 euros d'amende pour des propos tenus sur les roms en 2013.

Lors d'une conférence de presse organisée à Nice, le président d'honneur du Front national avait qualifié d'"urticante" et d'"odorante" la présence des roms.

Jean-Marie Le Pen a de nouveau été reconnu coupable de provocation à la haine et à la discrimination, et devra verser 2 000 euros de dommages et intérêts à SOS Racisme, partie civile. La Ligue des droits de l'Homme, partie civile en première instance, recevra quant à elle 1 000 euros.

Voici la phrase prononcée par Jean-Marie le Pen dans son intégralité : "Vous avez quelques soucis, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et disons odorante. Ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg".

"Ce sont des termes que je maintiens parce que je les ai pensés", avait déclaré le fondateur du Front national lors de d'audience.

>>>> À lire aussi : D'humeur baroque et déjanté, Jean-Marie Le Pen osait tout pour ses fêtes à Montretout... même le 21 avril 2002