Prothèses PIP : la Cour de cassation vient d'ordonner la tenue d'un nouveau procès

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ouragan Michael se renforce et affleure la Floride

Deux morts et trois blessés dans les Hautes-Pyrénées : une défaillance du système de freinage ?

En savoir plus

TÜV, après avoir apporté la certfication avant la mise sur le marché, avait réalisé treize contrôles dans les locaux de PIP, durant la période entre le mois d'octobre 1997 et janvier 2010. Aucun manquement n'avait été constaté.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres