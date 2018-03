Protectionnisme américain : l'Europe pourrait éviter les taxes sur l'acier et l'aluminium

L'Europe a-t-elle évité une féroce guerre commerciale ? Selon les informations du Monde, la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström est revenue de Washington, ce 22 mars, avec l'assurance que les mesures protectionnistes américaines qui concernent l'acier et l'aluminium ne seront pas appliquées vis-à-vis de l'Europe. "Les 28 Etats européens devraient tous bénéficier de cette exemption, mais on ne sait pas encore si elle est temporaire ou définitive" explique une source au journal du soir.

"Il a été en outre décidé que soit créé entre Américains et Européens un groupe de haut niveau pour discuter plus largement des sujets commerciaux, du déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de l’Europe, des tarifs bilatéraux entre UE et Etats-Unis et de la question des surcapacités chinoise."

Donald Trump avait annoncé vouloir imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier aux Etats-Unis et 10% sur celles de l'aluminium. L'Union européenne avait alors fortement réagi, annonçant des taxes importantes sur des produits importés des Etats-Unis. Il semble que les menaces aient fait leurs preuves…