Le propriétaire de l'AS Monaco et oligarque russe Dimitri Rybolovlev en garde à vue

D'un point de vue sportif, le club de l'AS Monaco va très mal. Alors qu'il a perdu 4-0 sur son terrain à Louis II, et ce malgré l'arrivée du champion du monde Thierry Henry, les piètres performances du club passent au second plan. La raison : la mise en examen du Russe Dimitri Rybolovlev, propriétaire du club. Dans la matinée du 6 novembre, la police a procédé à des perquisitions dans son grand appartement monégasque. L'affaire dans laquelle il est impliquée concerne une histoire de vente de tableaux impliquant notamment Yves Bouvier, un marchand d'art genevois.

Car au-delà du football, Dimitri Rybolovlev est un grand amateur de peinture. Il est connu pour avoir pulverisé le record de vente d'un tableau, en se séparant d'un Léonard de Vinci pour la modique somme de ... 382 millions d'euros. Il avait acquérit la toile pour 127,5 millions d'euros.

Mais cette histoire ne concerne en rien l'affaire pour laquelle Rybolovlev est arrêté. Lui et le marchand Bouvier étaient en affaire jusqu'à ce que l'oligarche accuse son partenaire de l'avoir volé d'un milliard d'euros. Une somme énorme, mais Bouvier ne se laisse pas faire et contre-attaque en accusant Rybolovlev de corruption. Selon le marchand, le Russe aurait utilisé ses connexions monégasques pour arriver à ses fins. Le parquet de Monaco enquête désormais sur des faits de "corruption" et de "trafic d'influence actif et passé". C'est dans le cadre de cette enquête que Rybolovlev a été arrêté par la police monégasque ce mardi.