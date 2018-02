Propos de Wauquiez : Raffarin dénonce "un bavardage populiste"

C'est une voix qui porte à droite. Sur RTL, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a durement critiqué Laurent Wauquiez, pour ses propose tenu devant des étudiants de l'EM Lyon. "Ce bavardage populiste m'a choqué" explique-t-il. "Au fond, c'est un amalgame entre des mots grossiers, des idées simplistes et puis des attaques personnelles. J'ai toujours été contre les attaques personnelles."

Et d'enfoncer le clou : "C'est une faute de comportement et d'attitude mais j'espère que ce n'est pas une dérive de brutalité, une dérive politique vers un climat dur permanent" poursuit-il. "Quand on prétend vouloir gouverner le pays, on ne développe pas les attaques personnelles. Un chef de l'État ça se respecte, on peut contester sa politique mais il faut respecter la fonction à laquelle on prétend." Si Jean-Pierre Raffarin est toujours aux Républicains, il s'est mis en retrait de son rôle politique.