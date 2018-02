Propos de Wauquiez : la colère du directeur de l’EM Lyon

Ce lundi 19 février, LCI dévoile la copie du courrier que Bernard Bellente, directeur de l’EM Lyon, a envoyé en interne aux étudiants et collaborateurs de son établissement. Dans sa missive, il explique avoir attendu que le "tsunami médiatique" passe pour prendre la parole.

"Absence d'éthique" et "comportement illégal"

"Enregistrer une personnalité sans l'en informer n'est pas une valeur early maker", déplore le directeur. Et de poursuivre : "Je note que cette absence d'éthique est par ailleurs un comportement illégal, contraire à notre règlement intérieur s'il s'agit d'un participant.

La liberté exige une responsabilité collective".

"Si nos intervenants extérieurs ne sont plus sûrs de la confidentialité de leur propos, ils pourront ne plus venir ce qui se fera au détriment de la diversité des personnalités qui viennent sur le campus", prévient Bernard Belletante, remerciant en même temps les personnalités qui interviennent dans son école, qu'il "partage ou non leurs opinions". In fine, il invite également ceux qui appartiennent à l'EM Lyon à apprendre à gérer "l'extrême sensibilité médiatique actuelle, les risques de manipulation et les phénomènes de foule".