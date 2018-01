Propos sur les musulmans : La cour de cassation annule la condamnation d'Eric Zemmour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Beijing : plus de lignes de métro et de voies de bus pour réduire la circulation

Trois jours après une opération à Marseille, elle accouche d’un gant en latex et de cinq compresses

Trois jours après une opération à Marseille, elle accouche d’un gant en latex et de cinq compresses

07:57 | BASKET Lebron James devient le plus jeune joueur à dépasser les 30 000 points

Trois jours après une opération à Marseille, elle accouche d’un gant en latex et de cinq compresses

Millau : une femme tue sa mère et tente d'assassiner son père

En savoir plus

En 2014, l'écrivain avait donné une interview au journal italien Corriere Della Serra, pour la promotion de son livre. Il y parlait des musulmans qui "vivent entre eux, dans les banlieues", soulignant que "cette situation d'un peuple dans le peuple, des musulmans dans le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre civile". Mais c'est surtout l'utilisation du mot "déportation" qui avait provoqué la polémique. Le journaliste italien avait alors souligné qu'il avait lui-même ajouté dans sa question le terme en question.

C'est une petite victoire pour Eric Zemmour. Mais aussi le début d'un nouveau procès. La cour de cassation a annulé la condamnation pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence de l'écrivain et a ordonné un nouveau procès devant la cour d'appel de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres