Promulgation des lois : Emmanuel Macron reprend la mise en scène américaine

C'est une scène classique à la Maison blanche. Le président américain, assis sur son bureau, signe une loi sous les applaudissements des aides de camp et sous les flashes des photographes. Une mise en scène qu'a souhaité reprendre Emmanuel Macron, lors de la ratification de la loi sur la moralisation. Assis à son bureau de l'Elysée, le président de la République signe soigneusement sous les regards attentifs de la ministre de la Justice Nicole Belloubet et le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement Christophe Castaner.

Promulgation de la #LoiConfiance avec @CCastaner et @NBelloubet. Nos engagements de campagne sur ce sujet sont aujourd'hui tenus. pic.twitter.com/G2P78xMkNI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 septembre 2017

Évidemment, Macron s'inspire des USA plus que de Trump : Obama, Bush, Clinton... Tous ses prédécesseurs ou presque l'avaient déjà fait (AFP) pic.twitter.com/TZcgR4Pplq — Arthur Berdah (@arthurberdah) 15 septembre 2017

L'image a été largement diffusé sur les réseaux sociaux de l'Elysée, même si François Hollande avait déjà, dans un autre style appliqué une méthode similaire.