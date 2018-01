Une promo sur des pots de Nutella provoque de véritables émeutes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Casamance: le « planificateur » et des auteurs de la tuerie arrêtés selon les enquêteurs

La BCE maintient ses taux et son soutien direct à l'économie

Selon Le Parisien, dans le Nord, à Ostricourt, la gendarmerie a même dû intervenir. Et comme le souligne BFMTV, cette promotion intervient le jour même où le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert annonce sa volonté d'interdire les promotions supérieures à 34% dans le domaine de l'alimentation…

C’était horrible" assure une cliente, auprès du Progrès. "Ça se battait. On a vendu ce qu’on vend en trois mois. Sur les tapis des caisses, il n’y avait que du Nutella" explique une salariée.

A croire qu'on a découvert de l'or des pots de Nutella. Dans plusieurs magasins Intermarché de France, une promotion annonçait le pot de cette pâte à tartiner à 1,41 euros les 950 grammes, soit 70% de remise. Et c'est une déferlante de clients qui se sont littéralement rués sur la marchandise. Dans tous les magasins, les centaines de pots sont partis en 1/4h. "Ils se sont acharnés comme des animaux. Une femme s’est fait tirer les cheveux, une dame âgée a pris un carton sur la tête, une autre avait la main en sang.

