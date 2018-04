Un projet de loi souhaite interdire les noms de viandes à des produits végétaux

Une petite révolution s'apprête à transformer les aliments aux rayons bio et vegan. Les produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale ne pourront plus être présentés comme de la viande selon la décision des députés prises en ce jeudi 19 avril.

Un amendement du rapporteur Jean-Baptiste Moreau (LREM) a été adopté afin "d'interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur." Jean-Baptiste Moreau est éleveur bovin de profession et est également président de coopérative agricole. Cette décision intervient dans le cadre de l'examen en commission des Affaires économiques du projet de loi agriculture et alimentation.

Cet amendement vise essentiellement les produits "qui associent des termes comme 'steak', 'filet', 'bacon', 'saucisse', à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande.

"

Un manquement à cette interdiction sera passible de sanctions. L'amende pourrait aller jusqu'à 300 000 euros en cas de non-respect de la décision d'un juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse.

Les supermarchés, les acteurs de la grande distribution et les marques dans la filière végétale et biologique devront donc trouver de nouvelles appellations et changer de pratiques à l'avenir. Les noms steaks de soja, saucisses végétales ou vegan, galettes goût bacon ou bien encore lait de soja pourraient donc bel et bien disparaître des rayons des superettes à l'avenir.

Jean-Baptiste Moreau a d'ailleurs précisé ses intentions dans un tweet pour se féliciter de l'adoption de cet amendement :

"Il est important de lutter contre les fausses allégations : les termes de fromage ou de steak seront réservés aux produits d'origine animale !"

Les députés ont voté en faveur de cet amendement à l'Assemblée ce jeudi dans le cadre de l'examen en commission des Affaires économiques du projet de loi agriculture et alimentation.