Projet d'attentat de l'ultra-droite : Collomb explique pourquoi Mélenchon n'a pas été prévenu

Mardi, la police a interpellé 10 personnes, présumées proche de la mouvance d'extrême droite. Elles sont soupçonnées d'avoir pris part à des projets d'attentats contre des lieux de culte musulmans et des responsables politiques, dont le député Jean-Luc Mélenchon et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Ayant appris cette nouvelle via les médias, le leader de la France insoumise a déclaré qu'il aurait "apprécié être informé" de la menace qui pesait sur lui.

La DGSI protégeait Jean-Luc Mélenchon

Ce 19 octobre sur France info, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb répond au député de Marseille.

"Ce n'était franchement pas la bande la plus sérieuse qu’on ait arrêtée", relativise-t-il, précisant que pendant l'enquête, "on s'est aperçu que les cibles n'étaient pas si précises que cela et qu'ils évoquaient toute une série de cibles potentielles".

Le premier flic de France a également répondu à Jean-Luc Mélenchon qui s'était ému de ne pas avoir pu augmenter les dispositifs de sécurité autour de sa personne et lors des différents événements qu'il a organisés depuis la fin de la campagne présidentielle. "Croyez-moi qu'il y a des gens de la DGSI qui devaient le suivre de manière à le protéger", a assuré l'ancien maire de Lyon.