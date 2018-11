Projet d'attentat contre Macron : 4 personnes mises en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les Toulousains Bigflo & Oli et Jain récompensés aux NRJ Music Awards

Kalachnikovs et tirage au sort: élections séparatistes en Ukraine

10:58 | FOOTBALL VIDEO. Et un petit quadruplé pour Dédé-Pierre Gignac au Mexique

11-Novembre à Paris : trois Femen forcent la sécurité et manifestent au passage du convoi de Trump

"On est vraiment intervenus juste avant une action imminente. Il a l'air de monsieur Tout-le-monde, il aurait pu y arriver", a expliqué samedi à France 2 une source proche de l'enquête.

Interpellés mardi, ces quatre hommes sont décrits comme des "sympathisants de l'ultradroite", "à tendance survivaliste", et étaient suivis par les services de renseignement, selon une source proche du dossier. Le meneur était sous surveillance de la DGSI depuis le 31 octobre, mais les forces de l'ordre ont décidé de l'arrêter lorsqu'il a décidé de rejoindre Bouzonville, une commune proche de Charleville-Mézières. Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont retrouvé dans la voiture de Jean-Pierre B.

Les quatre suspects dans l'affaire du projet d'attaque visant Emmanuel Macron mis en examen samedi soir pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et détention d'armes non autorisée en relation avec une entreprise terroriste. Ils ont été incarcérés dans la foulée.

