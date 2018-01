Projet de l'aéroport de NDDL annulé : les réactions des politiques

#NantesAtlantique : on a gagné ! Le #bonsens l’a emporté. Et l' #intérêtgénéral a fini par prévaloir. La #Vendée est dans le camp des vainqueurs. MERCI et BRAVO aux #entrepreneursvendéens qui se sont mobilisés !

— Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) 17 janvier 2018