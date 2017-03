Le programme d'Emmanuel Macron sévèrement épinglé pour son impact sur le déficit public

Un programme dispendieux ? Dans un rapport publié mercredi, la fondation Concorde estime que le programme d’Emmanuel Macron mènera la France à un important déficit budgétaire. "De nombreuses zones d'ombres demeurent dans son programme, et les économies réalisées sont loins d'être à la hauteur des nouvelles dépenses engagées" est-il écrit dans ce texte.

D’après les calculs du think tank libéral, la généralisation de l'assurance-chômage aux démissionnaires et aux indépendants devrait ainsi entraîner un surcoût de sept milliards d’euros (l’Institut Montaigne avait évoqué 4.8 milliards d’euros). La fondation s’en prend également aux 15 milliards d'économies prévues sur l’assurance maladie par l’ancien patron de Bercy, en estimant que les mesures de remboursement à 100% des lunettes et prothèses auditives plomberont les autres tentatives de réduction des coûts.

In fine, Concorde estime que les mesures en faveur des ménages s'élèveront à 41 milliards et celles en faveur des entreprises à 8,5 milliards.

Des choix condamnés par le think tank qui estime que "la France ne pourra renouer avec la croissance que si elle favorise les entreprises exposées à la concurrence internationale, en diminuant drastiquement leurs charges".