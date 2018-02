Mise à jour 16h30 : Selon Le Parisien, la procureure requiert 20 ans de prison à l’encontre de Salah Abdeslam et de Sofien Ayari, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine.

Mise à jour 15h : Salah Abdeslam pèse chacun de ses mots. S'il a brièvement pris la parole, c'est pour annoncer au tribunal qu'il refuserait de répondre aux questions. "Mon silence ne fait pas de moi un criminel, c'est ma défense" a-t-il expliqué.

"Faites de moi ce que vous voulez. Moi c'est en mon seigneur que je place ma confiance." Et d'ajouter : "Il y a des preuves tangibles dans cette affaire, je veux qu’on me juge pour ça. Pas pour satisfaire l’opinion publique et les médias. (...) Les musulmans sont jugés et traités de la pire des manières, impitoyablement, sans présomption d’innocence."

Les avocats l'ont de nouveau rappelé : il ne sera pas question de juger les attentats de Paris ni ceux de Bruxelles lors de ce procès. Pourtant, la curiosité est de mise puisque le dernier terroriste du commando du 13-Novembre sera dans le box des accusés. Salah Abdeslam a été transféré, lundi matin, depuis la prison de Fleury-Mérogis jusqu'en Belgique.

Il sera jugé, aux côté d'un Tunisien, Sofiane Ayari, pour la fusillade déclenchée à la fin de sa cavale, lorsque les policiers les découvrent dans une première cache. Trois policiers sont alors blessés et les deux suspects parviennent à s'enfuir, laissant sur place le cadavre de leur complice, Mohamed Belkaïd. Ils seront finalement retrouvés trois jours plus tard.

Ce procès est la première occasion de retrouver Salah Abdeslam hors de sa prison. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il donnera des informations. Le terroriste se mure dans le silence depuis des mois. Rien n'est moins sûr, en témoigne son arrivée dans la salle d'audience.

Salah #Abdeslam refuse de se lever. Il refuse de parler. Il refuse de décliner son identité. — Cindy Hubert (@Cindy_Hubert) 5 février 2018

Récemment, de nouveaux détails, dont une lettre du terroriste, montent qu'il avait souhaité se faire exploser lors du 13-Novembre mais sa ceinture d'explosifs ne fonctionnait pas. Le procès va durer jusqu'à vendredi.