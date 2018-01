Un proche de Benoît Hamon serait accusé de viol

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Libération indique également que les faits se seraient déroulés à Paris dans la nuit du 10 au 11 juin 2017, à la veille du second tour des législatives. "Son nom a été jeté en pâture sur la place publique, nous sommes satisfaits qu’il puisse enfin se défendre. Espérons désormais que l’enquête se déroulera loin des remous politiques", a assuré à Libération, l’avocat de Gilbert Cuzou, Philippe Ohayon.

L’affaire a éclaté en octobre lorsque deux plaintes pour harcèlement et agression sexuelle ont été déposées contre Gilbert Cuzou. Une enquête préliminaire a alors été ouverte par le parquet de Paris. Rapidement, trois autres plaintes ont été déposées, dont une pour viol, selon Libération, qui précise que sur les cinq victimes, trois appartenaient à l’équipe de Gilbert Cuzou, ex-collaborateur du député frondeur PS Pascal Cherki chargées notamment des déplacements, des meetings et de l’organisation logistique autour du candidat.

Selon les informations de Libération, Gilbert Cuzou conseiller régional d’Ile-de-France et ancien membre de la campagne présidentielle de Benoît Hamon, serait en garde à vue depuis mardi 23 janvier dans les locaux du 3e district de la police judiciaire parisienne. Comme le précise le média, il serait visé par cinq plaintes, dont une pour viol. Il devrait être déféré vendredi 26 janvier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres