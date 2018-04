Procès de Tarnac : Julien Coupat relaxé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie : Trump et Macron entretiennent le flou sur des frappes

Une première décision a annoncé la relaxe de Julien Coupat et son ex-compagne Yildune Lévy, les deux principaux prévenus dans cette affaire, pour le sabotage d’une ligne SNCF et association de malfaiteurs.

L'affaire remonte il y a cinq ans, et d'un fait banal était devenu un modèle de procès contre le terrorisme d'extrême-gauche. Après trois semaines de débats intenses entre les différentes parties, le tribunal correctionnel de Paris a donné son avis.

Le tribunal correctionnel de Paris a donc finalement rendu son jugement, ce jeudi, dans le cadre du très médiatique procès du "groupe de Tarnac". Ce groupuscule d'extrême gauche était notamment poursuivi pour "association de malfaiteurs" et dégradation d’une ligne SNCF, faits que les intéressés niaient.

