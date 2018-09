Procès Méric : Esteban Morillo et Samuel Dufour condamnés à 11 et 7 ans de prison

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mort de Clément Méric : des peines de 7 et 11 ans de prison et un acquittement

Paris et Bruxelles proposent une journée européenne sans voiture

Les couverts et contenants en plastique interdits par l'Assemblée

L'Iran accuse Moscou et Ryad de prendre en otage le marché pétrolier

En savoir plus

L'avocat général, qui avait dénoncé une agression "d'une sauvagerie inadmissible", avait requis jeudi une peine de 12 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Esteban Morillo et demandé sept ans d'emprisonnement contre Samuel Dufour.

Esteban Morillo, qui a reconnu être l'auteur des coups ayant entraîné la mort de Clément Méric, a écopé de la peine la plus lourde, tandis que Samuel Dufour, présent lors de la rixe mais qui n'a pas frappé le militant d’extrême gauche, a été condamné à sept ans de prison. Les deux hommes vont faire appel, ont annoncé leurs avocats. Ils ont été condamnés pour les coups mortels avec les circonstances aggravantes de la réunion et du port d'arme, bien que l'utilisation d'une arme n'ait pas été prouvée.

Deux anciens skinheads âgés de 25 ans, impliqués dans la bagarre qui a conduit à la mort du militant d'extrême gauche Clément Méric en 2013, ont été condamnés vendredi à des peines de 7 et 11 ans de prison par la cour d'assises de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres