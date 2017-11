Procès Merah : les réactions politiques

Jean-Luc Moudenc (maire LR de Toulouse) : "À l'heure où la Justice de notre République vient de juger de la culpabilité d'Abdelkader Merah et Fettah Malki en les condamnant a minima, j'ai une pensée très forte et émue pour les 9 victimes, 7 tués dont 3 enfants et 2 blessés graves."

Nicolas Dupont-Aignan : "Dans moins de 15 ans, avec les remises de peine, Abdelkader Merah sera libre, une HONTE !" a déclaré député de l'Essonne sur Twitter.

Valérie Boyer : "20 ans de prison pour Merah mais des vies entières brisées pour les victimes et leurs familles..." a écrit la députée sur Twitter.

Marine Le Pen : "La complicité d’assassinat aurait dû être retenue contre Abdelkader Merah.

J’ai une pensée pour la mémoire bafouée des victimes" a souligné la présidente du Front national.

Jordan Bardella‏ : "Ce verdict est une injure à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme islamiste. Laxisme et faiblesse inouïe" a déclaré le porte-parole du Front national sur Twitter.

Florian Philippot : "Avant tout une pensée émue pour les victimes. Les verdicts incompréhensibles sont encore plus douloureux" a déclaré le président des Patriotes.