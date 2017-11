Procès Merah : Paris Match publie des photos du procès

Du procès Merah, on retient surtout les dessins de Benoit Peyrucq, illustrateur d'audience. Des coups de crayons pour montrer les avocats et les accusés. La raison est simple : sauf cas exceptionnels (par exemple, le procès Barbie), il est totalement interdit de capter et diffuser des photos ou vidéos dans des procès, comme le prévoit la loi du 29 juillet 1881.

Mais dans sa nouvelle édition, Paris Match a diffusé des photos volées dans le procès Merah. Sur l'une d'elle, on y voit ainsi AbdelKader dans le box des accusés, juste derrière ses avocats dont Eric Dupond-Moretti.

"Je suis scandalisé," a réagi ce dernier sur RTL. Une autre photo montre la mère de Mohammed Merah, en train de témoigner, juste devant l'autre condamné Fettah malki.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, indique l'AFP, citant "une source judiciaire". De son côté, Christian Etelin, l'avocat qui défendait Fettah Malki, a décidé de porter plainte.

Paris Match évoque "un choix délibéré" en raison de la portée "historique" du procès. "Nous n'avons pas pris nous-mêmes ces photos et nous ne les avons pas achetées (...) nous nous sommes retrouvés avec ce matériel" assure le directeur adjoint de Paris Match Régis Le Sommier, interrogé par 20 Minutes.