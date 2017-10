Procès Merah : un homme faisait des repérages au palais de justice de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nouvel ultimatum de Londres à l'Irlande du Nord pour former un gouvernement

VIDEO. Un mort dans une collision entre une voiture et un bus scolaire, près de Lisieux

Exploitation sexuelle: plus de 1300 mineures victimes

Plus de 4 millions de personnes en difficultés financières au Royaume-Uni

En savoir plus

Mardi, il s'est présenté au TGI de Paris, "a franchi tous les barrages et s'est approché de la cour d'assises, où Abdelkader Merah est actuellement jugé pour complicité des crimes commis par son frère à Montauban et à Toulouse en mars 2012", écrit Le Point, ajoutant que l'individu est "soupçonné d'avoir effectué des repérages sur le fonctionnement des portiques de détection ainsi que dans la salle d'audience".

Selon Le Point, ce mercredi 17 octobre, deux hommes ont été arrêtés par les enquêteurs de la PJ de la préfecture de police de Paris. Le premier est un salarié du palais de justice de Paris. Il est accusé d'avoir prêté son badge d'accès au second suspect. Ce dernier, âgé d'une trentaine d'années, est connu de la police et de la justice pour vols avec violence, recel, trafic de stupéfiants.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres