Le procès de l'ex-directeur de campagne de Donald Trump s'est ouvert aujourd'hui aux Etats-Unis

C'est ce mardi que débutait le procès de Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie. Il est pousuivi pour fraude bancaire et fraude fiscale et sous le coup de 18 chefs d'inculpation. Chefs d'inculpation auxquels il a tous plaidé non coupable.

Ce procès tiendra uniquement compte des délits et crimes financiers reprochés à ce proche de l'actuel président américain même s'il découle de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 -toujours en cours- menée par le procureur spécial Robert Mueller.

Manafort est, entre autres, accusé d'avoir dissimulé sur des comptes offshores des millions de dollars qu'il aurait perçus après avoir travaillé auprès de l'ancien président ukrainien -prorusse- Viktor Ianoukovitch. L'accusation cherchera a obtenir davantage d'informations sur la nature de ces travaux et espère, par là-même, mettre en évidence des liens entre l'accusé et la Russie.