Le procès de Bill Cosby annulé, faute de verdict du jury

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Législatives - Le vote pour le second tour a débuté en Outremer

Escrime: les épéistes françaises en or à l'Euro

Tennis - Stuttgart. Pouille élimine Paire et rejoint Lopez en finale

En savoir plus

Bill Cosby demeure inculpé et en liberté sous caution, a précisé le juge Steven O’Neill.

Plusieurs dizaines d'autres victimes ont porté plainte, mais Andrea Constand est la seule pour laquelle les faits ne sont pas encore prescrits. Pour ces faits, l'acteur, célèbre pour la série télévisée "The Cosby Show" (1984-1992), risquait jusqu’à 30 ans de prison.

Bill Cosby était poursuivi par Andrea Constand (44 ans) qui affirme avoir été droguée et violée par l'acteur lors d’une visite à son domicile début 2004.

L'acteur américain Bill Cosby est libre. Le jury n'étant pas parvenu à un verdict, malgré plus de 50 heures de délibération, le procès a été annulé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres