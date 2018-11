Le prix du permis de conduire devrait "drastiquement baisser" annonce Emmanuel Macron

"On ne peut pas avoir l'obtention du permis du permis (de conduire) qui dure des mois et qui coûte 1500 ou 1800 euros" a dénoncé le président qui a assurer que l'exécutif allait "drastiquement baisser le coût du permis de conduire" lors de sa visite dans un centre social. "On va accompagner les jeunes, en particulier les jeunes qui entrent dans l'emploi, à acquérir plus vite et à moindre coût" a-t-il expliqué.

"Le code, on va l'intégrer à la partie scolaire de manière systématique" a assuré le chef de l'Etat. Il a ensuite annoncé son intention d'"aider à l'acquisition du premier véhicule".

Le projet de loi, actuellement examiné par le Conseil d'Etat devrait être présenté "fin novembre" au Conseil des ministres avait expliqué le 26 octobre la ministre des transports Elisabeth Borne.

La dernière fois que le permis a été réformé était en 2014. Un des objectifs était de réduire le délai d'attente entre deux passages d'examen. Ce délai avait été réduit d'une moyenne de 93 à 63 jours.