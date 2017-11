Le prix du paquet de cigarette va augmenter ce lundi

Les fumeurs, ce dimanche, se sont préssé dans les bureaux de tabac. Et pour cause : ce lundi, les paquets de cigarettes vont augmenter de 30 centimes en moyenne.L e prix du paquet de Marlboro, le plus vendu, passera ainsi de 7 euros à 7,30 euros, celui du paquet de Camel de 6,90 euros à 7,20 euros, le paquet de Lucky Strike de 6,50 euros à 6,80 euros, et ceux de Winston et de News passent chacun de 6,50 euros à 7 euros, selon un arrêté publié ce mercredi au Journal officiel. En revanche, la hausse sera de "seulement" 20 centimes pour LCB, la marque lancée par les buralistes il y a quelques mois, et de dix centimes pour les Philips Morris.

La marque américaine a en effet décidé de baisser sa marge pour répercuter une partie de la hausse des taxes.

Après quatre années de stabilité des prix, cette augmentation vise officiellement à réduire la consommation de tabac en France, en portant à 10 euros le prix du paquet d'ici 2020.