Le prix Nobel de la paix pour la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires

Le prix Nobel de la paix a été décerné, cette année, à l'ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) une campagne menée par une coalition d'ONG pour l'interdiction des armes nucléaires. Elle a notamment obtenu l'ouverture des négociations à l'ONU dans ce sens alors que le débat sur le désarmement nucléaire est resté au point mort pendant des années. Une résolution devrait être présentée le mois prochain. En revanche, les puissances nucléaires s'y opposent.

"Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

"Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus de pays se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord."

Le Nobel rappelle que le sigle de la paix représente en fait les lettres N et D (pour "Nuclear Disarmament") en sémaphore.

Did you know? The lines in the peace symbol, made for the 1958 British Campaign for Nuclear Disarmament, represent the letters ’N’ and ’D’: pic.twitter.com/AbcP7s0YKn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 octobre 2017