Prix Nobel de la Paix : Jacques Chirac sera candidat

Selon les informations de nos confrères du Figaro, des amis et proches de l'ancien président Jacques Chirac ont récemment déposé un dossier de candidature pour le Prix Nobel de la paix. Un candidat ne pouvant pas déposer lui-même son propre dossier de candidature, des proches de son chargé de formuler cette demande auprès du comité à Oslo, parmi lesquels François Pinault, Jean-Pierre Raffarin, Thierry Breton.

"Nous avons le devoir de faire entendre la voix de la paix dans un monde de plus en plus violent et incertain", estiment-ils. Thierry Breton, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du gouvernement Raffarin, entre 2005 et 2007, souligne que l'ancien président a été le premier chef d'État à se rendre aux États-Unis après les attentats du 11 Septembre 2001. Jean-Pierre Raffarin, pour sa part "la grande compréhension qu'il avait de la Chine et de l'Asie" et du respect qu'il inspirait dans de nombreux pays.

Cette candidature a été soutenue par 280 parlementaires français, dont de nombreux députés et sénateurs Les Républicains ou UDI, mais aussi des élus de gauche comme les sénatrices Bariza Khiari et Catherine Tasca.

La candidature bénéficie aussi de soutiens internationaux, comme celui de l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf.

Cité par Le Figaro, Thierry Breton estime que "cette candidature permettrait de mettre en exergue l'action de Jacques Chirac en politique étrangère. Une action fondée sur le respect du multilatéralisme, sur l'intelligence des situations, le respect des différences, la préservation des cultures face à la menace d'un choc de civilisations et l'obscurantisme. Une action, enfin, mise au service du développement et de la sauvegarde de la planète".