Prix Nobel de la paix : Denis Mukwege et Nadia Murad récompensés pour leur lutte et leur engagement contre les viols de guerre

Le gynécologue congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidie Nadia Murad viennent de recevoir le prix Nobel de la paix. Ils sont récompensés pour leurs combats contre les viols de guerre.

Denis Mukwege, "l'homme qui répare les femmes", a passé sa vie à soigner les femmes victimes de viols lors des conflits armés en RDC (République démocratique du Congo).

Nadia Murad est une activiste des droits de l'homme. Elle s'est également mobilisée pour la cause des femmes. Elle a, par le passé, été capturée et violée par l'Etat islamique en Irak.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict.

