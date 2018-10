Prix Nobel de médecine 2018 : James P. Allison et Tasuku Honjo récompensés pour leurs travaux sur le traitement du cancer

L'Américain James P. Allison et le Japonais Tasuku Honjo viennent d'être récompensés, ce lundi 1er octobre, par le prix Nobel de médecine 2018 pour leurs travaux sur le traitement du cancer.

L'information a été dévoilée par le compte Twitter du célébre Prix, décerné à Stockholm, en Suède.

"Le prix de cette année marque un véritable tournant dans la lutte contre le cancer".

Selon l'Académie, "Allison et Honjo ont montré comment différentes stratégies d'inhibition des freins du système immunitaire pouvaient être utilisées dans le traitement du cancer".

Le Nobel de médecine est le tout premier des prestigieux prix décernés chaque année, depuis leurs créations par l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 octobre 2018

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced. Presented by Thomas Perlmann, Secretary-General of the Nobel Committee. pic.twitter.com/uSV5gp6A5P — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 octobre 2018

#NobelPrize laureate James P. Allison was born in 1948 in Alice, Texas, USA. He is a professor at University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas @MDAndersonNews and affiliated with the Parker Institute for Cancer Immunotherapy @parkericihttps://t.co/JPReP78vKh pic.twitter.com/r2swkj9jKe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 octobre 2018