Prix Nobel d'économie : William Nordhaus et Paul Romer récompensés

Les deux lauréats du 50e prix Nobel d'économie, William Nordhaus et Paul Romer, ont été récompensés pour avoir modélisé l'effet de l'activité économique sur le climat. Selon l'Académie royale des sciences, ils ont réussi à mettre au point "des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps : conjuguer croissance durable à long terme de l’économie mondiale et bien-être de la population de la planète".

William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, est un précurseur. Il a modelisé, dans les années 1990, le lien entre l'activité économique et le climat. Il a notamment combiner des théories et des expériences de la physique, de l'économie et de la chimie.

Ces travaux permettent notamment de prédire et de quantifier les conséquences des politiques climatiques, comme la taxe carbone.

Paul Romer est enseignant à la Stern School of Business au sein de l'université de New York. Il est à l'origine de la théorie de "la croissance endogène". Au début de l'année, Paul Romer a quitté son poste d'économiste en chef de la Banque mondiale à cause d'un important désaccord avec le président de cette institution.

Les deux économistes viennent donc de recevoir le prestigieux prix Nobel d'économie 2018.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 octobre 2018