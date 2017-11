Prix Goncourt 2017 : Éric Vuillard honoré pour "L'ordre du jour"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Alexia Daval a subi des violences physiques et est "probablement" morte d'"asphyxie"

Le duo gagnant des "Big Mamma" couronné par le Gault et Millau

La guerre des mots entre la N-VA et le PP espagnol continue

Bleus: Fekir, un retour en fanfare et en polémique

Les livres sur la Seconde guerre mondiale sont légion, mais rares sont ceux qui se situent dans cette période méconnue qu'est souvent l'avant-guerre ou entre-deux guerres. Eric Vuillard a voulu raconter le rôle néfaste des industriels allemands dans la montée du nazisme, et les dessous de l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne d'Adolf Hitler.

