Prix du gaz, de l'essence, du timbre... Les hausses du 1er janvier

C'est une tradition dont on se passerait bien : les traditionnelles hausses du 1er janvier.

Première augmentation, la facture de gaz des 5,8 millions de consommateurs soumis aux tarifs réglementés d'Engie (ex-GDF Suez) augmentera de plus de 5% au 1er janvier. Au total, la facture annuelle de gaz pour un foyer augmentera de 55,9 euros pour le chauffage, de 9,9 euros pour l'usage cuisson et eau chaude, et de 2,5 euros pour la seule cuisson, selon la Commission de régulation de l'énergie.

Par ailleurs, désormais, les diagnostics gaz et électricité sont obligatoire pour les logements mis en location, s'ils sont situés dans un immeuble en copropriété construit avant 1975.

Côté essence, une hausse de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) de 1 centime par litre de gazole et une baisse de 1 centime par litre d’essence sont prévues.

Pas sûr qu'elle soit très visible, dans un contexte de hausse globale des prix de l'essence...

Attention si vous roulez avec un véhicule de fonction : désormais, les employeurs doivent désormais communiquer aux services de police l’identité des salariés ayant commis une infraction au code la route avec un véhicule de l’entreprise. Toujours dans le domaine automobile, les vitres avant surteintées sont désormais interdites, sauf exceptions.

Le prix du timbre prioritaire de couleur rouge passe de 0,80 € à 0,85 €. Celui de la lettre verte passe de 0,70 à 0,73 €.

La taxe prélevée sur chaque contrat d’assurance (auto, habitation…) pour indemniser les victimes du terrorisme passe de 4,30 à 5,90 €.

Parmi les autres changements : la généralisation des paquets de cigarettes neutres, l'interdiction des sacs plastiques dans les rayons fruits et légumes, et la possibilité de passer par un notaire pour divorcer par consentement mutuel.